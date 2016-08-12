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بالصور.. مديرية الثقافة بأسوان تقيم عدة أنشطة صيفية بالمدارس ومراكز الشباب

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

مراسل«ONA»:

نظمت مديرية الثقافة بأسوان، عدة أنشطة بمدارس ومراكز شباب المحافظة في إطار فعاليات الأنشطة الصيفية التى ينظمها فرع ثقافة أسوان،حيث أقيم بمدرسة الجمهورية الابتدائية بمدينة أسوان، محاضرة بعنوان “قناة السويس” ، وألقاها خالد حسن موجه بمديرية التربية والتعليم بأسوان ، الى جانب ورشة فنية للأطفال “عمل رسوم عن الطبيعة والنيل” ، وفى الختام تم عرض مجموعة من الاستعراضات لفريق اطفال قصر ثقافة أسوان .

كما أقيم بمدرسة هدى شعراوى الابتدائية بأبو الريش، محاضرة بعنوان “اهمية العمل فى انقاذ الاقتصاد المصرى”، وأعقبها ورشة فنون تشكيلية “عمل برواز من ورق الفوم”، تلاها عرض مجموعة من الاستعراضات لفرقة مسرح طفل قصر ثقافة اسوان ، وفى الختام اقيمت مسابقة فورية للأطفال .

كما أقيم بمركز شباب ابو الريش بحرى برنامج ثقافى فنى تضمن محاضرة دينية بعنوان “احفظ الله يحفظك” ألقاها الشيخ حسن عبد السيد إمام وخطيب بوزارة الاوقاف، أعقبها أمسية شعرية شارك فيها الشعراء: عباس حمزة ، جمال حمدان، وأعقبها ورشة فنية للأطفال”عمل ماسكات” من الفوم، تلاها تقديم مجموعة من الاسكتشات للأطفال، وفى الختام تم عمل مسابقة ثقافية للأطفال .

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