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«جولن»: سأعود لتركيا إذا أدانتي هيئة تحقيق دولية مستقلة

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«جولن»: سأعود لتركيا إذا أدانتي هيئة تحقيق دولية مستقلة «جولن»: سأعود لتركيا إذا أدانتي هيئة تحقيق دولية مستقلة

المعارض التركي فتح الله جولن

قال رجل الدين التركي فتح الله جولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الأخيرة، إنه سيسلم نفسه للسلطات التركية إذا أدانته هيئة تحقيق «دولية مستقلة».

وبحسب رويترز قال جولن في مقال رأي نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية اليوم الجمعة، “إذا ثبت عشر الاتهامات المنسوبة إلي فأتعهد بالعودة إلى تركيا وقضاء أشد عقوبة”.

وينفي جولن أي دور في الانقلاب وأدان المحاولة التي وقعت الشهر الماضي، وقال إنه يعتقد أن النظام القضائي التركي خاضع الآن لسيطرة السلطة التنفيذية.

وتضغط تركيا على الولايات المتحدة لتسليم كولن “75 عامًا” وقامت بحملة تطهير شملت عشرات الآلاف من أتباعه في الجيش ومؤسسات الدولة ووسائل الإعلام.

 

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