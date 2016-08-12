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تركيا تبحث غلق حدودها مع سوريا استجابة لمطلب روسيا

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تركيا تبحث غلق حدودها مع سوريا استجابة لمطلب روسيا تركيا تبحث غلق حدودها مع سوريا استجابة لمطلب روسيا
موسكو /أ ش أ/

تبحث تركيا طلبا روسيا بإغلاق أنقرة حدودها مع سوريا، لوقف إمدادات من وصفتهم موسكو بـ"الإرهابيين".

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الجمعة عن عضو لجنة الشئون الخارجية فى مجلس الشيوخ الروسى إيجور موروزوف، قوله إن المفاوضين الأتراك مصممون على حل القضايا الخلافية ولذلك لا بد وأن يستجيبوا لمطلب إغلاق الحدود.

وأوضحت "سبوتنيك" أن المباحثات الروسية التركية تناولت هذا الشأن بناء على مبادرة من قبل الوفد الروسى.

وصرح نائب رئيس لجنة الدفاع فى مجلس النواب الروسى فيكتور فودولاتسكي، بأن الهدف من الاقتراح الداعى إلى إغلاق الحدود التركية السورية وقف تهريب الأسلحة والإرهابيين من تركيا إلى سوريا.

 

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