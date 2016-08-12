مصدر أمني: أحد أفراد القوة الأمنية وراء إصابة معاون مباحث مركز قنا

مراسل«ONA»:

> قال مصدر أمني بمديرية أمن قنا، اليوم الجمعة، إن أحد أفراد قوة أمنية وراء إصابة النقيب مصطفى أحمد مصطفى، معاون مباحث مركز قنا، بطلقتين بطريق الخطأ أثناء مطاردتهما شخصين يستقلان دراجة بخارية بدون لوحة أرقام.

وتابع المصدر، الذي رفض ذكر اسمه : «أثناء قيام قوة من مباحث المركز بتمشيط الطريق الزراعي بمركز قنا شاهدت دراجة بخارية بدون لوحات يستقلها شخصان فتم مطاردتهما على الطريق الفرعي بنجع سالم فقاما بترك الدراجة وفرا هاربين للزراعات واستمرت القوة في مطاردتهما إلا أن أحد أفراد القوة تعثرت قدمه في حفرة داخل الزراعات وخرجت طلقتان عن طريق الخطأ من مسدسه فأصابت معاون المباحث بطلقتين وتم استخراجهما بالمستشفى الجامعي».