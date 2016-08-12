5 آثار جانبية لبروتين مصل اللبن أهمها الصداع ومشاكل الجهاز الهضمى

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" الآثار الجانبية للاستهلاك المفرط لبروتين مصل اللبن، الذى يعتمد عليه بعض الرياضيين خاصة كمال الأجسام، ويتم تناوله كمكمل غذائى، حيث يتم استخدامه أيضا فى العديد من المنتجات اليومية مثل الآيس كريم والشوربة والخبز والمكمل الغذائى فورميلا.

وحسب التقرير تتضمن الآثار الجانبية لاستهلاك بروتين مصل اللبن بشكل مفرط الآتى:

1. عدم انتظام فى ضربات القلب والصداع ومشاكل فى الكبد والمعدة ومخاطر مرض السكر ومشاكل الكولسترول والكلى.

2. كما أن الأشخاص الذين لديهم مستوى السكر فى الدم منتظم عند استهلاكهم الكثير من بروتين مصل اللبن يقلل من مستوى السكر فى الدم.

3. وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من انخفاض فى مستوى ضغط الدم قد يحتاجون إلى تجنب استخدام بروتين مصل اللبن، لأنه يعمل على انخفاض ضغط الدم.

4. قد يسبب مشاكل فى الجهاز الهضمى عند بعض الأشخاص مثل الإمساك وغازات البطن والغثيان والإسهال وتشنجات فى البطن.

5. أما بالنسبة للأشخاص الذين لديهم حساسية من منتجات الألبان، يجب أن يتجنبوا بروتين مصل اللبن، لأنه يسبب الإسهال والطفح الجلدى والقىء.