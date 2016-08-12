حبس مهندس كهرباء بجهاز العاشر من رمضان 15 يوماً بتهمة تلقى رشوة

قررت نيابة الزقازيق الكلية، برئاسة المستشار بلال أبو خضرة القائم بأعمال المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، المستشار أحمد الفقى، اليوم الجمعة، حبس مهندس كهرباء بجهاز العاشر من رمضان 15 يوماً على ذمة التحقيق معه بتهمة طلب رشوة مالية، وندب خبير أصوات لتفريغ التسجيلات.

وكان ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، برئاسة العميد أحمد شوقى رئيس الهيئة، قد قاموا بضبط مهندس أول المسئول عن الكهرباء بجهاز العاشر من رمضان، بعد طلبه رشوة مالية تقدر بـ400 ألف جنيه من الشركة المنفذة لمشروع موقف الأتوبيس الإقليمى .

البداية كانت بمعلومات سرية لضباط هيئة الرقابة الإدارية، عن قيام "خ أ م" مهندس أول، والمسئول عن الأعمال الكهربائية بجهاز العاشر من رمضان، بطلب رشوة مالية 400 ألف جنيه من الشركة المنفذة لمشروع موقف الأتوبيس الأقليمى، الذى يتكلف 86 مليون جنيه.

وبعد إستئذان النيابة العامة والتحريات السرية التى أكدت صحة المعلومات، تم التسجيل للمتهم صوت وصورة، وضبطه أثناء تلقيه مبلغ 60 ألف جنيه من المبلغ المطلوب، حيث كان المتفق أن يحصل المتهم على الملبغ على دفعات، فضلاً عن حصوله على مبلغ 4000 جنيه شهرياً، غير الـ 400 ألف جنيه المتفق عليهم، مقابل تسهيل عمل الشركة المنفذة للمشروع.

وتمكنت مأمورية قادها العميد أحمد شوقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، ومعه المقدمان خالد مسلم ومعتصم سليمان من ضبط المتهم بأحد المطاعم الشهيرة بمدينة العاشر من رمضان، أثناء حصوله على 60 ألف جنيه، وتم عرضه على نيابة الزقازيق الكلية للتحقيق معه.

يأتى ذلك فى إطار الضربات المتلاحقة التى يقوم بها ضباط هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الشرقية، بإشراف اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، فى محاربة الفساد وتجفيف منابعه والضرب بيد من حديد علي مرتكبيه وتقديمهم للنيابة العامة.