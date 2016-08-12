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السيطرة على حريق في مستودعين بأبوظبي

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السيطرة على حريق في مستودعين بأبوظبي السيطرة على حريق في مستودعين بأبوظبي

سيطرت فرق الدفاع المدني والتدخل السريع بأبوظبي على حريق ،شبّ في مستودعين بمنطقة المستودعات خلف جمعية أبوظبي التعاونية " فرع الميناء" بأبوظبي، اليوم "الجمعة"  دون وقوع أية إصابات.

وأوضح المقدم محمد عبد الجليل الأنصاري، مدير عام الدفاع المدني بأبوظبي، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة الحادية عشرة و15 دقيقة  صباحاً يفيد  باندلاع حريق في مستودعين ،  الأول يستخدم لتخزين الأوراق والقرطاسية  والآخر  للمواد الغذائية  .

وأشار إلى أن عمليات الإطفاء شاركت فيها  فرق الدفاع المدني من مراكز  شارع الميناء ،  ميناء زايد  ، المدينة ، المصفح  ، الوثبة والبطين،  ومركز التدخل السريع " الفلاح "بالتعاون مع شركة أبوظبي للتوزيع.

 وذكر الأنصاري  أن  الفرق استعانت  بمعدات وأجهزة متطورة  من بينها صهاريج  ومضخة مياه "تور" من مركز ساس النخل  التي دخلت الخدمة مؤخراً،  بالإضافة   إلى سيارة جهاز تنفس  لعمليات الإطفاء وإعادة تعبئة أجهزة التنفس للإطفائيين.

وتمكنت الفرق  المشاركة من منع  امتداد النيران إلى المستودعات المجاورة ، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث. 

 ودعا المقدم الأنصاري أصحاب المنشآت التجارية والصناعية إلى ضرورة التقيد باشتراطات الوقاية والسلامة الواجبة في المستودعات ، منعاً لوقوع الحريق والحفاظ على الأرواح والممتلكات، واتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات الاحترازية.

إلى ذلك  أشادت موانئ  أبوظبي  بالتعاون مع فرق الدفاع المدني- أبوظبي في اتخاذ الإجراءات السريعة والفاعلية في إطفاء  الحريق خارج حدود  ميناء زايد والذي لم ينجم عنه وقوع  أية إصابات .

 وأضافت في بيان لها :  تقوم فرق البحث لدى موانئ أبوظبي بالمشاركة في جهود التقييم للتلف الحاصل، والتحري عن سبب نشوب الحريق، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق في الأيام القليلة المقبلة.

وشكرت موانئ أبوظبي الإدارة العامة  للدفاع  المدني في أبوظبي على سرعة استجابتهم لاحتواء الحريق في منتهى الكفاءة والمهنية العالية، حيث يشكل هذا الجهد والتنسيق بين المؤسستين العريقتين نموذجاً يحتذى في التعاون المشترك لحماية المجتمع، وكافة مرافقه في أبوظبي.

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