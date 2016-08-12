حكمدار القاهرة يتفقد الحالة الأمنية بالتحرير ومنطقة وسط البلد

تفقد منذ قليل، اللواء عاطف البندارى، حكمدار القاهرة، الحالة الأمنية والمرورية بميدان التحرير وشوارع وسط البلد، ورافقه عدد من قيادات وضباط الداخلية وأفراد الشرطة.

> ويشهد ميدان التحرير والشوارع الرئيسية المحيطة به حالة من السيولة المرورية والهدوء النسبى، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الجمعة، وانتشار لرجال المرور لتسيير حركة السيارات والحد من الكثافات المرورية.