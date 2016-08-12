إجتياز تحاليل كشف المخدرات شرط القبول بالمدن الجامعية بعين شمس

مراسل«ONA»:

حددت جامعة عين شمس، مجموعة من الشروط والقواعد الخاصة بقبول الطلاب بالمدن الجامعية، فى مقدمتها، أن يكون الطالب من غير سكان القاهرة الكبرى، وأن يكون حاصلاً على الثانوية العامة من غير مدارس القاهرة الكبرى، لافتة إلى أن مراكز “طوخ – كفر شكر – بنها – شبين قناطر” بمحافظة القليوبية، و”الصف – أطفيح – الحوامدية – العياط – البدرشين – منشأة القناطر – الواحات” بمحافظة الجيزة، خارج نطاق القاهرة الكبرى.

ويأتي من بين شروط وقواعد قبول الطلاب التى أعلنت عنها الجامعة أيضاً، ألا يكون قد حكم على الطالب بإحدى العقوبات التأديبية الواردة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات أو اللائحة الداخلية للمدن، فضلاً عن خلو الطالب من الأمراض المعدية والنفسية بناءاً على التقرير الصادر بعد الكشف الطبى على المرشحين للقبول بمعرفة السلطة المختصة، وإجراء ما يلزم من تحاليل للكشف عن تعاطى الممنوعات، على أن يتم تحويل النتائج الإيجابية لمركز السموم بالمستشفيات الجامعية لإجراء تحاليل الدم اللازم للتأكد من نتيجة الفحص، ويحق لإدارة المدن إجراء كشف طبى مفاجئ وبشكل عشوائى للكشف عن تعاطى المخدرات.

وقالت الجامعة فى بيان شروط القبول بالمدن الجامعية، إن “أولوية القبول بالمدن الجامعية للطلاب يكون لذوى الاحتياجات الخاصة، ويجب أن تكون الطالبة غير متزوجة ولم يسبق لها الزواج مع تقديم شهادة إدارية بذلك، ويتم تقديم صورة من بطاقة الرقم القومى (للطالب/ للطالبة) وولى الأمر والضامن على أن يكون تاريخ إصدار هذه البطاقات من عام سابق، ويمكن الاستعاضة عن الضامن بسداد 200 جنيه كبدل للضامن تسترد فى حالة عدم وجود تلفيات”.