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مرور القاهرة: استكمال إنشاء كوبرى بشارع الفنجرى لمدة شهر بدون تحويلات

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مرور القاهرة: استكمال إنشاء كوبرى بشارع الفنجرى لمدة شهر بدون تحويلات مرور القاهرة: استكمال إنشاء كوبرى بشارع الفنجرى لمدة شهر بدون تحويلات

صورة ارشيفية

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن القيام بأعمال تشييدات بمحور النصر استكمالاً لإنشاء كوبرى بشارع الفنجرى دون إغلاق الطريق.

وأفادت الإدارة العامة للمرور فى بيان لها «أنه إيماءًا إلى التصريح الصادر لشركة سامكو الوطنية للتشييد لاستكمال أعمال إنشاء كوبرى بشارع الفنجرى، فإن الأعمال ستكون أعلى منتصف جزيرة محور النصر دون استقطاع أى جزء من محور النصر إلا عند عملية التنفيذ، حيث سيتم استقطاع 2م فقط من الاتجاهين بالطريق”.

وأضافت : “تبدأ الأعمال دون إجراء أى تحويلات مرورية ليلا ونهار حتى 11 سبتمبر 2016، وستقوم الإدارة باتخاذ ما يلزم وتعيين الخدمات المرورية اللازمة”.

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