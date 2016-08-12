رئيس ميناء السد العالي: حركة الملاحة النهرية بين مصر والسودان لم تتأثر بالسيول

أكد رئيس هيئة ميناء السد العالي بأسوان العميد ياسر إبراهيم، أن حركة نقل الركاب بين مصر والسودان عبر مينائي السد العالي بأسوان وحلفا شمال السودان لم تتأثر بالسيول والأمطار الغزيرة التي تضرب السودان حاليا.

وقال رئيس هيئة ميناء السد العالي،في تصريح صحفي، إن الميناء غادره خلال الأسبوع الحالي 184 راكبًا من جنسيات مصرية وسودانية خلال الرحلة الأسبوعية التي انطلقت إلى السودان عبر المجرى الملاحي النهري ببحيرة ناصر، واستقبل الميناء خلال الأسبوع ذاته رحلة قادمة من السودان أقلت 204 ركاب من جنسيات مصرية وسودانية وعددا من الجنسيات الأخرى.

وأضاف، أن السيول والأمطار ساهمت في المقابل في زيادة منسوب مياه بحيرة ناصر،الأمر الذي يعود لصالح حركة الملاحة النهرية بين مصر والسودان،مشيرا إلى أن رصيف ميناء السد العالي بأسوان معد بشكل فني معين للتعامل مع أي مناسيب سواء مرتفعة أو منخفضة للمياه بالشكل الذي يسمح بتراكي وإبحار المراكب الخاصة بحركة نقل التجارة والركاب بين مصر والسودان.