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مجموعة خريف وشتاء 2016 من الحقائب الجلدية من "سيلين"

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الجمعة 12-08-2016 14:25

لقد أصبحت حقائب اليد من "سيلين" Celine من قطع الاكسسوارات المفضلة بالنسبة للنساء العصريات اللواتي يبحثن عن الأناقة والعملية، ولهذا فقد أخذت دار "سيلين" Celine على عاتقها مهمة تقديم ابتكارت جديدة ومميز من حقائب اليد في كل موسم، ولخريف وشتاء 2016-2017 حصة كبيرة من الابداعات، حيث قدمت الدار أجمل الاصدارات من حقائب اليد النسائية التي تنوعت بشكل كبير من ناحية ألوانها، أحجامها وأشكاللها، وطبعاً ما يميز حقائب دار "سيلين" Celine أنها تجمع بين النمط الكلاسيكي مع النمط العصري الشبابي، وكذلك فانها تجمع بين الأناقة البالغة والعملية، ولهذا فإن كنت تبحثين عن الحقيبة المثالية لهذا الموسم عليك باختيار احدى حقائب اليد من مجموعة دار "سيلين" Celine الجديدة.

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سيدتي