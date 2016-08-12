ما رأيك بهذه المجموعة من المجوهرات لسهراتك؟

من غير الممكن أن تكتمل أناقة السيدات في السهرات الفاخرة مع الفساتين من دون المجوهرات الثمينة والبراقة ، إذ إنّها تعطي الطلّة رونقاً خاصّاً وقيمة فخمة. ولهذا، قمنا اليوم بجمع مختارات من المجوهرات الرائعة من كُبرى الدور العالمية لتختاري منها القطع التي ترغبين في إكمال أناقتك بها.

تصاميم مجوهرات شابة وعصرية على "إنستقرام"

وقد تنوّعت هذه الاختيارات، فكان منها: الأساور، والعقود، والأقراط، والخواتم. أما بالنسبة إلى التصميمات، فبعضها كان من النمط الناعم، والبعض من النمط المترف والتصميم المبتكر.

كذلك تنوّعت الألوان، إذ لكلّ حجر كريم لون خاصّ، قويّ وحيويّ كالأحمر، والأزرق، والأخضر، والأصفر، أو لون الألماس الصافي.

واختياراتنا كانت من دار "بولغاري" Bulgari ، من مجموعة "واتر سيمفوني" Water Symphony، أو "ايتاليان غاردن" Italian Gardens ، ومن دار "كارتييه" Cartier من مجموعة "غارانس" Garance، ومن مجموعة "أتورديسان" Etourdissant ، بالإضافة إلى ما اخترناه من دار "شوبارد" Chopard ، من مجموعة "ريد كاربت" Red carpet، ومن دار "شانيل" Chanel ، من مجموعة "سيغناتشيور دو شانيل" Signature de Chanel .

إلى ذلك لم تغب عن اختياراتنا المجموعات الفاخرة والراقية، التي تمنحك إمكانية أن تكملي أنوثتك بأجمل وأكثر الطرق بريقاً.