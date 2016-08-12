شاركي في تحدّي الأناقة وكوني الفائزة!

أنت في منافسة دائماً للحصول على الإطلالة الأكثر أناقة. فهذا الشعور لا يجب أن تخسريه، فكلما فقدت الحماس لهذه الغاية، اقتربت من الرتابة في خياراتك. تخيّلي نفسك بطلة في حلبة مصارعة هدفها نيل جائزة الأناقة... وانطلقي باندفاع دائم!

تصوير: جهاد حجيلي

مكياج: إيفانا بو سلامة

الشعر: Velvet Management

الأزياء والإكسسوارات: Roberto Cavalli, Addidas, Fausto Puglisi, Everlast, Dsquared2, Balenciaga, Jimmy Choo, Prada, Alexandre Vauthier, History, Fendi (Aishti)