أخبار عاجلة

بالصور- للرجل.. قصَات الشعر لعام 2017 -
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة -
مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب "كلب" في دمياط -
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
بعد تفجيري طنطا والإسكندرية.. "التسويق السياحي بالصعيد": لن نتحمل 7 سنين "عجاف" أخرى -
تأجيل محاكمة 43 إخوانيًا لتحريضهم على العنف بمنيا القمح لـ 3 يوليو -
محافظ الشرقية يُعلن الحداد العام وتنكيس الأعلام 3 أيام -
سطو مسلح على سوبر ماركت شهير بدمياط الجديدة -
تلاميذ الإسكندرية يجسدون وحدة "الهلال والصليب" في طابور الصباح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

شاركي في تحدّي الأناقة وكوني الفائزة!

Google+ Print

الجمعة 12-08-2016 17:44

أنت في منافسة دائماً للحصول على الإطلالة الأكثر أناقة. فهذا الشعور لا يجب أن تخسريه، فكلما فقدت الحماس لهذه الغاية، اقتربت من الرتابة في خياراتك. تخيّلي نفسك بطلة في حلبة مصارعة هدفها نيل جائزة الأناقة... وانطلقي باندفاع دائم!

تصوير: جهاد حجيلي
مكياج: إيفانا بو سلامة
الشعر: Velvet Management
الأزياء والإكسسوارات: Roberto Cavalli, Addidas, Fausto Puglisi, Everlast, Dsquared2, Balenciaga, Jimmy Choo, Prada, Alexandre Vauthier, History, Fendi (Aishti)

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي