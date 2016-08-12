اليسا في أجمل اطلالاتها على المسرح!

تعتبر النجمة "اليسا" من أشهر نجمات الوطن العربي من نواحٍ مختلفة، أبرزها طبعاً الناحية الفنية، تليها بعد ذلك ناحية الأناقة والإطلالة المميزة. وهي تصنّف اليوم واحدة من أيقونات الموضة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى كونها مرجعاً ومصدر وحي بالنسبة إلى الكثيرات من السيدات. واليوم، من خلال مجموعة الصور هذه، سنستعرض لكم أجمل إطلالات "اليسا" على المسرح.

يارا ملكة الإطلالات الناعمة.. هل توافقين؟

نعرف جميعاً أنّ النجمة تبدو في قمّة تألقها على المسرح، لا سيّما نجمة مثل اليسا التي تعرف ما الذي يُناسبها وما يليق بها، فتختار على هذا الأساس أجمل فساتين السهرة والتنسيقات العصرية والرسمية.

ومؤخراً، شاهدناها في إطلالة شبابية رائعة على المسرح في بيروت، حيث اختارت فستاناً أسود قصيراً مزيّناً بالنجوم البيضاء والشراريب، التي أضافت إليه حيوية على المسرح. وقد اختارته من دار "سانت لوران" Saint Laurent الفرنسية. ولعلّ هذه الإطلالة هي من الأجمل لإليسا والأكثر تميزاً، إذ كسرت بها حاجز الروتين والإطلالات المتوقعة في فساتين السهرة.

وقبل ذلك، كنّا قد شاهدنا "اليسا" في التصميمات المختلفة، التي اختارت فيها أحياناً الفساتين القصيرة، وأحياناً الفساتين الماكسي، وأحياناً أُخرى الجمبسوت بألوانها المختلفة.

وحتى نستعيد ذكريات أجمل إطلالات "اليسا" على المسرح، جمعنا ألبوم الصور هذا عبر السنين، فشاهديه، وتذكّري معنا أناقتها وتميّز اختياراتها في الموضة.