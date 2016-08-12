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ساويرس عن تحرير العمال المصريين: اهتمام الدولة بأبنائها يدعو إ للفخر

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ساويرس عن تحرير العمال المصريين: اهتمام الدولة بأبنائها يدعو إ للفخر ساويرس عن تحرير العمال المصريين: اهتمام الدولة بأبنائها يدعو إ للفخر
كتبت مريم بدر الدين

علق رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس على تحرير 23 عاملا مصريا مختطفين فى ليبيا، مثنيا على اهتمام الدولة بأبنائها وسلامتهم، موجها الشكر لكل من ساهم فى هذا المجهود.

 

ونشر ساويرس عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "وصول 23 عاملا مصريا محررا من الاختطاف فى ليبيا إلى ميناء السلوم.. اهتمام الدولة بأبنائها وسلامتهم يدعو إلى الفخر! شكرا لكل من ساعد".

 

وعاد صباح اليوم، الجمعة، 23 مواطنا مصريا تم تحريرهم من قبل قوات الجيش الليبى، إلى معبر السلوم البرى، لإنهاء إجراءات دخولهم إلى فى حراسة السلطات المصرية عقب نجاح القوات الخاصة الليبية برئاسة العقيد ونيس بوخمادة فى تحريرهم من قبضة مسلحين.

 

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مصر 365

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