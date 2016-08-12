ساويرس عن تحرير العمال المصريين: اهتمام الدولة بأبنائها يدعو إ للفخر

كتبت مريم بدر الدينإعلان - Ads إعلان - Ads
علق رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس على تحرير 23 عاملا مصريا مختطفين فى ليبيا، مثنيا على اهتمام الدولة بأبنائها وسلامتهم، موجها الشكر لكل من ساهم فى هذا المجهود.
ونشر ساويرس عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "وصول 23 عاملا مصريا محررا من الاختطاف فى ليبيا إلى ميناء السلوم.. اهتمام الدولة بأبنائها وسلامتهم يدعو إلى الفخر! شكرا لكل من ساعد".
وعاد صباح اليوم، الجمعة، 23 مواطنا مصريا تم تحريرهم من قبل قوات الجيش الليبى، إلى معبر السلوم البرى، لإنهاء إجراءات دخولهم إلى مصر فى حراسة السلطات المصرية عقب نجاح القوات الخاصة الليبية برئاسة العقيد ونيس بوخمادة فى تحريرهم من قبضة مسلحين.