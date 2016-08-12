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قوات الاحتلال الإسرائيلى تقمع مسيرة مناهضة للاستيطان ببلعين

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قوات الاحتلال الإسرائيلى تقمع مسيرة مناهضة للاستيطان ببلعين قوات الاحتلال الإسرائيلى تقمع مسيرة مناهضة للاستيطان ببلعين
رام الله /أ ش أ/

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الجمعة مسيرة بلعين الأسبوعية "غرب رام الله" المناهضة للاستيطان وجدار الفصل العنصري، والتى حملت عنوان "الإفراج العاجل عن الأسير المضرب عن الطعام بلال كايد".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال الإسرائيلى تصدت للمسيرة التى شارك بها نشطاء السلام والوفود الدولية وأهالى قرية بلعين، وقمعتها.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وصور الأسير (كايد)، وطالبوا بالإفراج الفورى عنه وعن زملائه المضربين عن الطعام، واستخدموا المرايا العاكسة التى كتب عليها "أنا محتل" وعكست على جنود الاحتلال على بزاتهم العسكرية لإجبارهم على رفع شعار "أنا محتل".

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مصر 365