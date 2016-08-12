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غداً.. حلمي النمنم في ضيافة «90 دقيقة»

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غداً.. حلمي النمنم في ضيافة «90 دقيقة» غداً.. حلمي النمنم في ضيافة «90 دقيقة»

حلمي النمنم – أرشيفية

يحل الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، غداً السبت، ضيفاً على برنامج “90 دقيقة” الذي تقدمه الاعلامية ايمان عزالدين على قناة المحور الفضائية ، وذلك في حلقة خاصة يرد فيها وزير ثقافة على العديد من الاسئلة التي تشغل الشارع المصري منها ، لماذا تم الزج باسمه في قضية جزيرتي تيران وصنافير ؟ وما حقيقة التصريحات المنسوبة إليه؟ وأين دور وزارة الثقافة مما يحدث في المنيا ومحافظات الصعيد ؟ ومتى تنتهي الفتنة الطائفية؟

ولماذا غضب التيار العلماني من وزير الثقافة رغم تصريحاته المؤيدة لعلمانية مصر في بداية توليه منصبه ؟ وهل ابتعد الوزير عن قضايا حبس المثقفين والمبدعين.. وما رأيه في معركة إلغاء مادة ازدراء الأديان ؟

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