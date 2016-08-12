القوى العاملة بالشرقية: انتهاء إضراب عمال الصالحية بعد التفاوض مع المستثمر

أعلن خالد المصرى، وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية، انتظام العمل فى مصانع “بورتكس” للمنسوجات بمدينة الصالحية، بعد فض إضراب العمال البالغ عددهم 45 عاملا، للمطالبة بزيادة رواتبهم طبقا للقانون.

وقال وكيل وزارة القوى العاملة، فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إنه كلف مدير مكتب العمل بمدينة الصالحية بعقد لقاء مع المستثمر الكورى “جى جيونج”، صاحب الشركة، وممثلى العمال، وتم الاتفاق على تعديل أجور العاملين الذين تقل أجورهم عن 1100 جينه بمقدار 50 جنيهاً لكل عامل.

وتابع :” سيتم إضافة العلاوة الدورية السنوية لا تقل عن ٧٪ طبقا لأحكام المادة الثالثة فى ضوء القانون ٢٠٠٣/١٢، زيادة أجر جميع العاملين بالشركة، وعددهم ٤٥ عاملاً فى شهر يناير ٢٠١٧، العلاوة الدورية طبقاً لأحكام القانون”.