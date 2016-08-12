بلجيكا: اعتقال 3 أشخاص للتحقيق في علاقتهم بالإرهاب

ألقت السلطات البلجيكية القبض على 3 أشخاص، خلال عمليات دهم في العاصمة بروكسل في إطار تحقيق يتصل بالإرهاب.

> وذكر ممثلو الادعاء الاتحادي في بيان الجمعة: “نفذت الشرطة القضائية الاتحادية الليلة الماضية ثماني عمليات تفتيش لمنازل في بروكسل بأمر من قاضي تحقيقات مختص بالإرهاب”، على ما نقلت وكالة “رويترز”.

وأضافوا أن عمليات البحث لم تسفر عن ضبط أسلحة أو متفجرات، ولم يدلوا بمزيد من التفاصيل.

وتشن السلطات البلجيكية مداهمات واعتقالات بشكل منتظم، في أعقاب الهجمات الدامية التي وقعت في مارس الماضي وخلفت 31 قتيلا وتبناها تنظيم داعش الإرهابي.