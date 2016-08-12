مقتل أكثر من 200 مدنى خلال 4 أشهر من الحرب اليمنية

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الوفيات بين المدنيين بسبب الصراع فى اليمن "تتزايد بشكل مطرد" مع سقوط أكثر من 200 قتيل وإصابة أكثر من 500 فى أربعة أشهر، بما فى ذلك 50 فى أسبوع واحد.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمداسانى اليوم الجمعة أن العنف يتصاعد فى جميع أنحاء اليمن.

وأشارت إلى أن شهرى يوليو أغسطس شهدا أسوأ الحوادث بسقوط ثمانية أطفال قتلى فى هجوم صاروخى يوم يوليو فى مدينة مأرب شرقا. وفى يوم 7 اغسطس، قتل 16 مدنيا فى غارات جوية فى مديرية نهم، شرقى العاصمة صنعاء.

ومنذ مارس 2014، شنت قوات التحالف بقيادة السعودية حملة ضد المتمردين الشيعة وحلفائهم الذين يحتلون العاصمة.