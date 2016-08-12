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أخبار العراق..تدمير مقرا للإرهابيين والعثور على مخزن أسلحة جنوب بغداد

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أخبار العراق..تدمير مقرا للإرهابيين والعثور على مخزن أسلحة جنوب بغداد أخبار العراق..تدمير مقرا للإرهابيين والعثور على مخزن أسلحة جنوب بغداد
بغداد /أ ش أ/

 دمرت قوات تابعة لقيادة "عمليات بغداد"، وفق معلومات استخبارية، من تدمير مقرا للإرهابيين وعثرت على مخزن للعتاد العسكرى والمواد المتفجرة فى منطقة العليمية جنوب العاصمة العراقية بغداد.

وذكر قسم الاعلام والتوجيه المعنوى بقيادة عمليات بغداد اليوم الجمعة أن قوة من الفرقة (17) بالجيش نفذت عملية تدمير المقر وصادرت محتويات مخزن الأسلحة.

وواصلت القوات التابعة لقيادة "عمليات الأنبار" تطهير مناطق الفلوجة المحررة، حيث فجرت تحت السيطرة 29 عبوة ناسفة وصاروخ وصادرت جراكن مملؤة بمادة"سى فور" وقذائف "هاون" وصاروخ نمساوى فى منطقة "البوهوى" جنوبى الفلوجة.

 

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