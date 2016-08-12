غدًا .. انطلاق قافلة بيطرية بالوادي الجديد

مراسل – ONA:

تنطلق قافلتين بيطريتين، لكلية الطب البيطري بالوادى الجديد،غدًا السبت، لخدمة أهالي ومزارعي محافظة الوادي الجديد وحتى نهاية شهر أغسطس الجاري .

وصرح الدكتور محمد بشير، مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، بأن القافلة ستبدأ عملها يوم 13 أغسطس الجاري، بمركزي الداخلة وبلاط ، وتبدأ عملها في اليوم الأول بقرية البشندي بمركز بلاط ويوم 14 أغسطس بقرية الأمل ،و15 أغسطس بقرية غرب الموهوب ،و 16 أغسطس في قرية الموشية ،و 17 أغسطس بقرية بدخلو ،و18 أغسطس بقرية الشيخ مفتاح ،ويوم 20 من نفس الشهر بقرية الموهوب، ويوم 21 أغسطس الجاري بمدينة موط بمركز الداخلة.

وأضاف بشير في تصريحاتٍ صحفية، الجمعة، أنَ القافلة الثانية تبدأ يوم 27 بمركزي الخارجة وباريس، ولمدة أسبوع لخدمة أهالي ومزارعي ومربي الماشية في المركزين وقراهما .