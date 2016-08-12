عمرو خليل لـ«ONA»: تعاقدت مع «DMC news» على برنامج إخباري

كتبت – إ نجي لطفي

قال الإعلامي عمرو خليل، مذيع قناة cbc اكسترا، في تصريح خاص لوكالة ONA ، إنه تعاقد مع قناة DMC news على تقديم برنامج إخباري يهتم بتغطية الأحداث الجارية وتناول قضايا المواطنين مؤكدا أن التحضيرات للبرنامج ستبدأ قريبا.

وأضاف خليل لـONA أن قناة DMC news من المقرر انطلاقها في مطلع 2017 موضحا أن تعاقده مع CBC اكسترا سينتهي بنهاية شهر أكتوبر المقبل.

يذكر أن قناة DMC news هي إحدى القنوات التي ستطلقها شبكة DMC وستكون معنية بالشأن الإخباري وتغطية الأحداث الإخبارية على مدار الساعة حيث تتولى منال الدفتار مهام رئاسة هذه القناة.