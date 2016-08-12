كلبان يتسببان في مصرع طفل سقط من أعلى عقار بالإسكندرية

مراسل«ONA»:

> تسبب كلبان فى فزع طفل أثناء عمله مع آخر فى صيانة دش أعلى عقار بالإسكندرية، ما أدى إلى تراجعه للخلف وسقوطه فى منور العقار جثة هامدة.

تلقى اللواء عادل تونسى مدير أمن الإسكندرية، بلاغاً من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بسقوط شخص من أعلى العقار رقم 2 شارع مسجد السلام منطقة الهانوفيل وتوفى.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام كلاً من “ا. ا” 13 سنة طالب مقيم بذات العقار، و” ا. ر” 20 سنة – فنى صيانة دش مقيم دائرة القسم، بتركيب طبق دش أعلى سطح العقار محل البلاغ المكون من ستة طوابق فوجئا بانطلاق كلبين صوبهما، ما أدى لفزعهما، وأثناء تراجع الأول للخلف سقط بمنور العقار وتوفى، وتبين أن الكلبين ملك “م.ج” 63 سنة سايس جراج ونجله “طارق.م” 33 سنة عامل، مقيمان بذات العقار.

و بسؤال والد المتوفى “ا. م” 48 سنة صاحب محل أدوات كهربائية مقيم بذات العنوان، أقر بمضمون ما تقدم، واتهم سالفى الذكر بالتسبب فى وفاة نجله.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بمضمون ما تقدم، وأضافا بعدم تمكنهما من السيطرة على الكلبين، وتم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وتحرر المحضر جنح قسم الدخيلة، وجارى العرض على النيابة.