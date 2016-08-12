صراع الصفقات – تقرير: تشيلسي عرض فابريجاس على يوفنتوس

نعم ما قرأته صحيحا فطبقا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية فإن تشيلسي عرض على يوفنتوس لاعبه سيسك فابريجاس للانتقال إليه خلال الصيف الجاري.

وانضم فابريجاس إلى تشيلسي قادما من برشلونة في صيف عام 2014 وتوج معه بلقب الدوري الإنجليزي تحت قيادة جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الحالي.

وحسبما أشار التقرير الإيطالي فإن تشيلسي عرض على يوفنتوس ضم فابريجاس مقابل 45 مليون جنيه يورو خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

يأتي ذلك في ظل بحث يوفنتوس عن لاعب يدعم خط وسطه بعد رحيل بول بوجبا إلى مانشستر يونايتد قبل عدة أيام مقابل 105 مليون يورو.