أخبار عاجلة

بالصور- للرجل.. قصَات الشعر لعام 2017 -
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة -
مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب "كلب" في دمياط -
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
بعد تفجيري طنطا والإسكندرية.. "التسويق السياحي بالصعيد": لن نتحمل 7 سنين "عجاف" أخرى -
تأجيل محاكمة 43 إخوانيًا لتحريضهم على العنف بمنيا القمح لـ 3 يوليو -
محافظ الشرقية يُعلن الحداد العام وتنكيس الأعلام 3 أيام -
سطو مسلح على سوبر ماركت شهير بدمياط الجديدة -
تلاميذ الإسكندرية يجسدون وحدة "الهلال والصليب" في طابور الصباح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صراع الصفقات – تقرير: تشيلسي عرض فابريجاس على يوفنتوس

Google+ Print
صراع الصفقات – تقرير: تشيلسي عرض فابريجاس على يوفنتوس صراع الصفقات – تقرير: تشيلسي عرض فابريجاس على يوفنتوس

نعم ما قرأته صحيحا فطبقا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية فإن تشيلسي عرض على يوفنتوس لاعبه سيسك فابريجاس للانتقال إليه خلال الصيف الجاري.

وانضم فابريجاس إلى تشيلسي قادما من برشلونة في صيف عام 2014 وتوج معه بلقب الدوري الإنجليزي تحت قيادة جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الحالي.

وحسبما أشار التقرير الإيطالي فإن تشيلسي عرض على يوفنتوس ضم فابريجاس مقابل 45 مليون جنيه يورو خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

يأتي ذلك في ظل بحث يوفنتوس عن لاعب يدعم خط وسطه بعد رحيل بول بوجبا إلى مانشستر يونايتد قبل عدة أيام مقابل 105 مليون يورو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع