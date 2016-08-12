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«الدشناوي» يحيي الاحتفال بمولد الإمام العربي والحاج أحمد أبو الحسن

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«الدشناوي» يحيي الاحتفال بمولد الإمام العربي والحاج أحمد أبو الحسن «الدشناوي» يحيي الاحتفال بمولد الإمام العربي والحاج أحمد أبو الحسن

الدشناوي

يحيي مداح العصر الشيخ أمين الدشناوى، الملقب بـ”ريحانة المداحين”، احتفال العصبة الهاشمية بمولد الإمام محمد أبو الفتوح العربي  الأدريسى، ومولد الحاج أحمد أبو الحسن رضي الله عنهما، بقرية كلح العربي شرق، بمركز إدفو بأسوان يومي 16 و18 أغسطس الجاري.

ويبدأ مولد الإمام محمد أبو الفتوح العربي  الأدريسى، ومولد الحاج أحمد أبو الحسن، من يوم السبت الموافق 13/8 حتى يوم الخميس الموافق 18/8، وسوف يكون هناك مهرجان الفروسية والمواكب الصوفي وخروج المحمل يوم الثلاثاء بعد صلاة العصر حتى صلاة المغرب بساحة الإمام على بن أبي طالب.

ويشدو الشيخ الدشناوى بأجمل القصائد يومي الثلاثاء و الخميس، كما يبتهل بأروع التواشيح الدينية الشيخ محمود الحديوي، وذلك ضمن الاحتفال الذي سيحضره كوكبة من علماء وأساتذة الأزهر الشريف وقراء القرآن الكريم، وأبناء العصبة الهاشمية في ودول العالم.

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