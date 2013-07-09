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لافروف: قضية الدرع الصاروخية بين روسيا والناتو ما تزال عالقة

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لافروف: قضية الدرع الصاروخية بين روسيا والناتو ما تزال عالقة لافروف: قضية الدرع الصاروخية بين روسيا والناتو ما تزال عالقة

أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أن قضية الدرع الصاروخية بين روسيا وحلف الناتو ما زالت عالقة، لكن المشاورات بهذا الشأن مستمرة.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن لافروف قوله عقب مباحثاته مع نظيره الرومانى تيتوس كورليتسان اليوم الثلاثاء، إن مباحثات الجانبين تناولت سبل تطوير نظام الأمن فى أوروبا وقضية الدرع الصاروخية.

وأكد الوزير الروسى فى الوقت ذاته أن المشاورات بشأن الدرع الصاروخية مستمرة وأن هناك نتائج إيجابية لتعاون روسيا والناتو فى مجال مكافحة الإرهاب وأفغانستان وغيرهما من القضايا.

كان وزير الخارجية الرومانى قد أعلن فى وقت سابق أنه يؤيد إقامة منظومتى الدرع الصاروخية لروسيا والناتو، مضيفا أن الخلافات العالقة بين روسيا وحلف الناتو بهذا الشأن يمكن تجاوزها من خلال حوار بناء ومفتوح ومثمر.

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