الرقابة الإدارية تضبط مهندسا بجهاز العاشر من رمضان لطلبه رشوة 400 ألف جنيه

تمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، برئاسة العميد أحمد شوقى رئيس الهيئة، من ضبط مهندس أول مسئول عن الكهرباء بجهاز العاشر من رمضان، بعد طلبه رشوة مالية تقدر بـ400 ألف جنيه من الشركة المنفذة لمشروع موقف الأتوبيس الإقليمى.

البداية كانت بمعلومات سرية لضباط هيئة الرقابة الإدارية، عن قيام " خ أ م " مهندس أول والمسئول عن الأعمال الكهربائية بجهاز العاشر من رمضان، بطلبه رشوة مالية 400 ألف جنيه، من الشركة المنفذة لمشروع موقف الأتوبيس الأقليمى الذى يتكلف 86 مليون جنيه.

وبعد إذن النيابة العامة والتحريات السرية التى أكدت صحة المعلومات، تم التسجيل للمتهم صوت وصورة، وضبطه أثناء تلقيه مبلغ 60 ألف جنيه من المبلغ المطلوب، حيث كان المتفق أن يحصل المتهم على المبلغ على دفعات، فضلا عن حصوله على مبلغ 4000 جنيه شهريا، غير الـ400 ألف جنيه المتفق عليها، مقابل تسهيل عمل الشركة المنفذة للمشروع.

وتمكنت مأمورية قادها العميد أحمد شوقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، ومعه المقدمان خالد مسلم ومعتصم سليمان، من ضبط المتهم بأحد المطاعم الشهيرة بمدينة العاشر من رمضان، أثناء حصوله على 60 ألف جنيه، وتم عرضه على نيابة الزقازيق الكلية للتحقيق.

يأتى ذلك فى إطار الضربات المتلاحقة التى يقوم بها ضباط هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الشرقية، بإشراف اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، فى محاربة الفساد وتجفيف منابعه والضرب بيد من حديد على مرتكبيه وتقديمهم للنيابة العامة.