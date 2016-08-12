محكمة تركية تأمر بمصادرة جميع أملاك جولن في البلاد

ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن محكمة تركية أمرت السلطات بمصادرة كل ما يمتلكه الداعية عبد الله جولن، الذي تتهمه الحكومة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو، من أصول في البلاد.

ويسري الأمر، الذي أصدرته محكمة في أضنة، على جميع الممتلكات والحسابات البنكية لغولن وحلفائه الثلاثة المزعومين، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وبدأ التحرك نحو مصادرة الأصول قبل محاولة الانقلاب.

وينفي جولن، الداعية تركي المولد والذي يعيش في المنفى الاختياري بالولايات المتحدة منذ 1999، الاتهامات الموجة ضده.

وتسبب طلب تركيا من الولايات المتحدة بترحيله في توتر العلاقات، إلا أن أنقرة لم تتقدم بعد بطلب رسمي.

وأوضحت واشنطن أن نظامها القضائي سوف ينظر موضوع الدعوى بمجرد استلامها طلب الترحيل.

وكان جولن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان حليفين لأكثر من عقد من الزمان.

ووقع خلاف بين الاثنين في الأعوام الأخيرة يرجع لأسباب سياسية.