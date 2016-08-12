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تقرير في الجول – من بوجبا لكلوب.. يونايتد تعاقد مع خط وسط بأكمله وليس لاعبا واحدا

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تقرير في الجول – من بوجبا لكلوب.. يونايتد تعاقد مع خط وسط بأكمله وليس لاعبا واحدا تقرير في الجول – من بوجبا لكلوب.. يونايتد تعاقد مع خط وسط بأكمله وليس لاعبا واحدا

أعاد مانشستر يونايتد التعاقد مع لاعبه السابق بول بوجبا من يوفنتوس بـ105 مليون يورو بعد أن تركه من أربعة مواسم بشكل مجاني.

صفقة هي الأغلى في التاريخ علق عليها المدير الفني لليفربول يورجن كلوب "أفضل التعاقد مع العديد من اللاعبين وبناء فريق بدلا من إنفاق كل هذا المال على لاعب واحد"

حسنا كلوب مانشستر يونايتد لم يتعاقد مع لاعب واحد بل خط وسط بأكلمه.

بوجبا يستطيع اللاعب على يسار الملعب مكانه المفضل في خط وسط يوفنتوس ولكنه أيضا يلعب على الناحية المينى إن احتجت إليه، الفرنسي الشاب يلعب كلاعب خط وسط مدافع أيضا.

إضافة إلى ذلك فبوجبا تم الاعتماد عليه كصانع ألعاب خلف المهاجمين في يوفنتوس عندما قرر أليجري الاستفادة من مهاراته وقدراته في التمرير لصناعة اللعب لزملائه.

إذا يونايتد تعاقد مع لاعب يستطيع اللعب في أربعة مراكز في الملعب بمهام مختلفة وليس لاعب واحد فقط.

عامل السن مهم أيضا، بوجبا يبلغ من العمر 23 عاما ولديه فرصة كبيرة للتطور والتحسن أكثر وأكثر مع الوضع في الاعتبار مستوى اللاعب المميز حاليا.

لاعب الوسط الهداف نجح في هز الشباك في 37 مناسبة أغلبهم من خارج منطقة الجزاء كما صنع لزملائه 50 هدفا آخر في 206 مباراة هي كل ما يملك في مسيرته منذ 2009 وحتى الآن.

بالإضافة إلى ذلك يمتلك بوجبا 38 مباراة دولية مع الفرنسي الذي كانت مشاركته الاولى معهم في مارس 2013 سجل خلالهم 6 أهداف.

"بوجبابوم" لقبه بين جماهير يوفنتوس كان بسبب تسديداته القوية والتي بلغ متوسطها 3.3 تسديدة في المباراة الواحدة.

اللاعب يمتلك نسبة تمريرات صحيحة هي 84.5% وهي نسبة جيدة، وعلى المستوى الدفاعي بوجبا لديه متوسط 2.2 تدخل دفاعي ناجح في الموسم الماضي والسبب مهامه الهجومية التي كان يحصل عليها.

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