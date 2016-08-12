تقرير في الجول – هل يحول دي بوير إنتر ميلان إلى فريق ' هولندي شامل ' ؟

أعلن نادي إنتر ميلان عن تغير في جهازه الفني قبل أقل من شهر على إنطلاق الدوري الإيطالي وذلك بإقالة المدير الفني السابق روبيرتو مانشيني وتعين الهولندي فرانك دي بوير خلفا له.

المدرب الهولندي الشاب والذي بدأ مسيرته التدريبية في 2010 مع أياكس واستمر معهم لست سنوات سيبدأ رحلة جديدة في عالم التدريب وهذه المرة في إيطاليا التي لم يلعب بها من قبل.

المدافع الهولندي الذي لعب لأياكس وبرشلونة وجالطة سراي قبل الذهاب لإنهاء مسيرته في قطر سيكون أمام تحد جديد من أجل إدخال الكرة الشاملة الهجومية الهولندية على فريق كان يدربه مانشيني صاحب النزعة الدفاعية.

دي بوير يعتمد على طريقة 4-3-3 وطوال ست سنوات تدريبية و262 مباراة مع أياكس لم يستخدم غيرها سوى 3-4-3 في ست مباريات.

التغير الوحيد في طريقة اللعب يكون في رأس مثلث خط الوسط فإما يكون ارتكاز دفاعي أمام رباعي الدفاع وإما يكون صانع ألعاب خلف ثلاثي الهجوم وذلك على حسب سير المباراة.

صاحب الـ46 عاما بدأ في أكاديمية أياكس تعلم التدريب قبل أن يعمل مساعدا للمدرب فان مارفيك في المنتخب الهولندي في الفترة من 2008 إلى 2010 قبل أن يأخذ مكانه على مقاعد بدلاء الفريق الأول لأياكس.

دي بوير انطلق حاصدا الدوري الهولندي في مواسمه الاربعة الأولى بشكل متتالي قبل أن يخسر البطولة أخر موسمين في الأمتار الأخيرة من البطولة وبنهاية الموسم الماضي أعلن استقالته محبطا من خسارة البطولة في الأسبوع الأخير منها.

262 مباراة قادها دي بوير فنيا في مسيرته حقق الفوز في 158 مباراة بنسبة 60% وتعرض للخسارة في 47 مباراة وتعادل أياكس معه في 57 مباراة ونسبة تحقيق للنقاط هي نقطتين عن كل مباراة.

لاعبو أياكس سجلوا 555 هدفا تحت قيادة دي بوير ولم تستقبل شباكهم سوى 263 هدفا.