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السلطات التركية تصدر قرارا بالقبض على هاكان شوكور بسبب الانقلاب

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السلطات التركية تصدر قرارا بالقبض على هاكان شوكور بسبب الانقلاب السلطات التركية تصدر قرارا بالقبض على هاكان شوكور بسبب الانقلاب

(إفي): أصدرت النيابة التركية أمر توقيف بحق البرلماني السابق وأسطورة كرة القدم التركية هاكان شوكور جراء صلته برجل الدين المثير للجدل، فتح الله جولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو/تموز الماضي، حسبما أفادت صحيفة (صباح) التركية.

ويعيش شوكور (44 عاما) مع عائلته في الولايات المتحدة منذ ديسمبر الماضي، لذا صدر أمر دولي للمطالبة باعتقاله وتسليمه لتركيا.

وصدر أمر ضبط وإحضار بحق والد اللاعب، سيرميت شوكور، الذي يعد رجل أعمال متخصص في البناء والتعمير إزاء عدم تمكن الشرطة من العثور عليه في منزله.

وتعد الصلات بين عائلة هاكان شوكور برجل الدين الذي يعيش في الولايات المتحدة من الأمور المعروفة منذ ظهور العداء في خريف 2013 بين حركة جولن وحزب العدالة والتنمية الحاكم.

يذكر أن اللاعب السابق الذي كان عضوا بالبرلمان عن "العدالة والتنمية" منذ 2011 قد استقال في 2013 من الحزب -رغم أنه لم يتخل عن المقعد- احتجاجا على قرار بغلق الأكاديميات التعليمية المرتبطة بحركة جولن.

وكان شوكور قد أعلن رفضه لمحاولة الانقلاب عبر حسابه بشكبة التواصل الاجتماعي "تويتر" واصفا المتورطين فيها بأنهم "خونة".

يشار إلى أن تركيا اعتقلت على خلفية التمرد الفاشل الآلاف من المحسوبين على حركة جولن في الأراضي التركية.

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فيديو اليوم السابع

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