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الداخلية: مد موعد استخراج صحف الحالة الجنائية للحجاج حتى الأربعاء المقبل

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الداخلية: مد موعد استخراج صحف الحالة الجنائية للحجاج حتى الأربعاء المقبل الداخلية: مد موعد استخراج صحف الحالة الجنائية للحجاج حتى الأربعاء المقبل

وزارة الداخلية – أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية عن مد موعد استخراج صحف الحالة الجنائية المميكنة الخاصة بالحج لجميع الحجاج حتى يوم الأربعاء 17 أغسطس الجاري.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الجمعة: “فى إطار حرص وزارة الداخلية على إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على جميع الحجاج..تقرر مد موعد إستخراج صحف الحالة الجنائية المميكنة الخاصة بالحج لجميع الحجاج (قرعة – سياحة– جمعيات – هيئات ) حتى يوم الأربعاء الموافق 17/8/2016، وتهيب وزارة الداخلية بجميع الحجاج إستخراج صحيفة الحالة الجنائية المميكنة للحج من فروع الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بكافة المحافظات وتسليمها للجهات التابعين لها لإرسالها للإدارة العامة للشئون الإدارية فى الموعد المحدد سلفاً.

 

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