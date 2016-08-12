السعودية ترخص لـ10 شركات أجنبية

بلغ حجم رؤوس أموال أكبر عشر شركات أجنبية ومختلطة منحتها الهيئة العامة للاستثمار رخصة عمل في السوق السعودية في النصف الأول من العام الجاري، نحو 249 مليار ريال (66.4 مليار دولار).

وتقدمت 6 شركات عالمية للاستثمار في قطاع التجزئة بنسبة تملك 100 %، منذ إعلان إجراءات واشتراطات الدخول في السوق المحلية، تم منح ثلاث منها الرخصة النهائية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت صحيفة “الاقتصادية”، اليوم الجمعة، أن “هيئة الاستثمار” رخصت خلال النصف الأول من عام 2016 لمشروعين كبيرين برأسمال بلغ نحو 15ر248 مليار ريال، حيث حصدت شركة فايزر السعودية المحدودة، وهى شركة متخصصة في صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية محليا، أكبر مشروع ضمن القائمة برأسمال بلغ 168.75 مليار ريال، بينما كان المشروع الثاني الأكبر من حيث رأسمال المال في صناعة أجزاء وقطع إضافية للطائرات بقيمة 79.4مليار ريال لمصلحة شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة.

وتسلمت 4 شركات أمريكية تراخيص الاستثمار، واحد منها صناعي لمصنع أوبترنا العالمية،وهى شركة أمريكية متخصصة في صناعة المصابيح الكهربائية والملحقات الكهربائية وأجهزة التوزيع والتحكم في الكهرباء برأسمال بلغ 296 مليون ريال، وثلاثة تراخيص تجارية برؤوس أموال 96 مليون ريال كل ترخيص واحد بـ 32 مليون ريال.

ومنحت هيئة الاستثمار ترخيصاً صناعياً لشركة أطلس الخليج وهي مختلطة من جنسية بلجيكا والسعودية برأسمال 112 مليون ريال، تتعلق أعمالها بالمنتجات الكيميائية مثل الزيوت العطرية، ومواد كيميائية لإطفاء الحرائق ومنتجات كيمائية للاستخدام الصناعي، وكذلك ترخيصاً لقطاع صناعي لشركة صناع الأغذية لصناعة البسكويت بأنواعه، تتمثل أعمالها في إنتاج الشكولاتة، ويعتبر ترخيصاً مختلطاً بين المملكة المتحدة والسعودية برأسمال 40 مليون ريال.

وفي القطاع الخدمي، تسلمت الشركة العقارية السعودية للتعمير ترخيصاً، وهي شركة مختلطة برأسمال 100 مليون ريال بين تركيا والسعودية، تختص أعمالها بإنشاء المباني وأعمال صيانة المباني، إضافة إلى شركة مختلطة بين السعودية والمملكة المتحدة هي شركة كمنز العربية السعودية المحدودة تختص باستيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في المولدات الكهربائية ومعدات مكائن توليد الطاقة الكهربائية برأسمال 40 مليون ريال.