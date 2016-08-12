وصول 996 راكبا لميناء نويبع و1113 راكبا يغادرون ميناء الغردقة

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال العبارة مسرة وعلى متنها 146 راكبا و85 سيارة، والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 45 شاحنة، كما تغادر العبارة أمانة وعلى متنها 1517 راكبا و67 سيارة و26 شاحنة، والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 68 شاحنة و65 راكبا.

كما شهد الميناء بالأمس، استقبال العبارة الرياض وعلى متنها 245 راكبا و61 سيارة، والعبارة أمانة وعلى متنها 309 ركاب و57 سيارة و31 شاحنة، ومغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 1178 راكبا و129 سيارة و2 شاحنة، والعبارة مسرة وعلى متنها 995 راكبا و17 سيارة و13 شاحنة، والسفينة الحرية وعلى متنها 19 شاحنة.

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة سينا وعلى متنها 692 راكبا و18 برادا و26 تريلا و12 سيارة و3 باصات جيت.

على جانب آخر شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة برنسيسة وعلى متنها 260 راكبا و10 سيارات، والعبارة سينا وعلى متنها 45 راكبا و22 برادا و22 تريلا، وغادرت العبارة سينا وعلى متنها 196 راكبا و9 تريلات و6 برادات و22 سيارة.

كما شهد ميناء الغردقة فجر اليوم مغادرة العبارة القاهرة وعلى متنها 1113 راكبا و135 سيارة متجهة إلى ميناء ضبا السعودى، كما شهد الميناء بالأمس مغادرة العبارة لابسبس وعلى متنها 41 راكبا متجهة إلى ميناء شرم الشيخ، وعادت لميناء الغردقة مساء نفس اليوم وعلى متنها 128 راكبا منهم 25 راكبا مصريا و103 ركاب من جنسيات مختلفة.

و فى نفس السياق، استقبل ميناء الغردقة اليخت السياحى ميرا قادما من ميناء بورسعيد واليخت السياحى كيان Kayan .