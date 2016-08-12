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ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بتعزيز السوق

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ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بتعزيز السوق ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بتعزيز السوق

تعاون مصري سوداني في مجال البترول – أرشيفية

ارتفعت النفط في بداية التعاملات، اليوم الجمعة، لتواصل مكاسبها من الجلسة السابقة، نتيجة توقعات ببحث المصدرين خلال اجتماع مقبل سبل تعزيز سوق، ما زالت تلاحقها زيادة المعروض من النفط.

وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.35 في المئة إلى 46.20 دولار للبرميل بارتفاع عن الإغلاق السابق، وليس بعيداً عن أعلى مستوى شهري وصلت إليه في الجلسة السابقة وهو 46.30 دولار.

وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 22 سنتا أو 0.51 في المئة إلى 43.71 دولار للبرميل عن آخر إغلاق لها.

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