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#في_إفريقيا - رسميا.. إنيمبا يطلب تأجيل مباراة الزمالك

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#في_إفريقيا - رسميا.. إنيمبا يطلب تأجيل مباراة الزمالك #في_إفريقيا - رسميا.. إنيمبا يطلب تأجيل مباراة الزمالك

أرسل نادي إنيمبا النيجيري خطابا رسميا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ليطالبون بتأجيل مباراة الفريق أمام الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

وكان يفترض أن يتلقي الزمالك وإمنمبا مساء الأحد المقبل على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

قبل أن يعود الاتحاد الإفريقي ويعلن عبر موقعه الرسمي عن تقديم موعد اللقاء إلى السبت وإقامته على ملعب بتروسبورت في القاهرة. (طالع التفاصيل)

مسؤولو إنيمبا بدورهم أبدو ضيقهم من القرار فور وصولهم إلى مساء أمس الخميس، وأبلغوا الزمالك بذلك. (طالع التفاصيل)

ومن جانبه، أرسل نادي إنيمبا خطابا رسميا إلى الكاف يطالب فيه بتأجيل موعد اللقاء ليقام يوم الأحد المقبل بدلا من السبت، إن لم يكون موعد يوم الأحد مناسبا أمنيا.

وبرر مسؤولي إنيمبا اعتراضهم بسبب تواجد بعض لاعبيهم في إسبانيا حيث كانوا يشاركون في مباراة ودية، ولن يصلوا إلا قبل موعد المباراة الجديد بساعات قليلة.

ويلتقي الزمالك مع إنيمبا ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعتين في دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الفريق الأبيض للفوز أو التعادل على أقل تقدير لضمان التأهل لنصف نهائي البطولة.

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فيديو اليوم السابع

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