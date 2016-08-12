117 ألف طالب يخوضون امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة غدًا

تنطلق غدا السبت امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى، حيث يخوض الامتحانات ما يقرب من 117 ألف طالب وطالبة.

قال محمد سعد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة فى تصريحات صحفية، إن عدد لجان السير لامتحانات الدور الثانى وصلت إلى ما يقرب من 300 لجنة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه تم استبعاد قرابة 60 عضوا ما بين مراقب ورئيس لجنة بعد تقصيرهم بامتحانات الدور الأول.

وأوضح محمد سعد، أن الوزارة انتهت من تسليم خطابات الندب للمراقبين والملاحظين إضافة إلى تلقى الاعتذارات للأعضاء غير الراغبين فى العمل والمشاركة بالامتحانات.

وأشار إلى أنه تم التنبيه على رؤساء لجان الثانوية العامة أمس الخميس، خلال لقاء مع وزير التربية والتعليم الهلالى الشربينى، بتلاشى ما حدث بامتحانات الدور الأول والتشديد على عدم دخول التليفونات المحمولة وتفتيش الطلاب وتطبيق القرار الوزارى الخاص بحالات الحرمان من الامتحان بسبب الغش أو أعمال شغب أو تمزيق ورقة الإجابة.