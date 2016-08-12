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وصول المصريين المختطفين في ليبيا إلى معبر السلوم

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وصول المصريين المختطفين في ليبيا إلى معبر السلوم وصول المصريين المختطفين في ليبيا إلى معبر السلوم

العمال المصريين المختطفين

أفادت “cbc اكسترا”، في خبر عاجل لها منذ قليل، بوصول جميع المصريين المختطفين في ليبيا إلى معبر السلوم البري على الأراضي المصرية.

وأكد مراسل القناة، أنه جار الانتهاء من الأوراق الخاصة بهم للعودة إلى ذويهم، بعد أن حررتهم القوات الخاصة الليبية قرب منطقة البريقة شمال غربي مدينة أجدابيا.

يذكر أن 23 عاملا مصريا اختطفوا وهم في طريقهم إلى الحدود الليبية المصرية، بعد أن تم اعتراضهم في منطقة البريقة من قبل 3 سيارات على متنها عدد من المسلحين.

وذكرت مصادر ليبية أن العمال المصريين كانوا قادمين من مصراتة على متن 3 حافلات صغيرة، وتم اقتيادهم إلى وجهة مجهولة دون أن تتضح هوية الجهة التي قامت بعملية الاختطاف.

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