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صحة قلوب الأطفال وحدها لا تكفي لسلامتهم

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صحة قلوب الأطفال وحدها لا تكفي لسلامتهم صحة قلوب الأطفال وحدها لا تكفي لسلامتهم

أرشيفية

أفادت جمعية القلب الأميركية بأن الأطفال يولدون بصفة عامة بقلوب سليمة، لا بد من رعايتها خلال فترة الطفولة لضمان تمتعهم بصحة جيدة خلال حياتهم في ما بعد.
> وأضاف بيان للجمعية في دورية “الدورة الدموية: إن أطفالا أميركيين كثيرين لا تتوافر لديهم المعايير السبعة الأساسية لصحة القلب الجيدة.”

وتشمل هذه المعايير، وفق ما أوردته “سكاي نيوز عربية”، مؤشرا صحيا لكتلة الجسم، والقيام بنشاط بدني كاف وعدم التدخين، واتباع نظام غذائي صحي والحفاظ على معدلات صحية للكوليسترول وضغط الدم والسكر في الدم.

وقالت الدكتورة جوليا شتينبرغر، كبيرة معدي البيان ومديرة أمراض قلب الأطفال في جامعة مينيسوتا إن “السبب الأساسي في عدم تمتع الأطفال بشرايين قلب صحية هو النظام الغذائي والنشاط البدني”.

ونقلت رويترز عن شتينبرغر قولها، إن نحو 91 في المائة من الأطفال الأمريكيين نظامهم الغذائي سيئ “لأنهم يستهلكون أطعمة ومشروبات سكرية.”

وقالت الجمعية، إن نحو نصف الذكور وثلث الإناث فيما بين السادسة والحادية عشر، هم فقط الذين يلبون الحد الأدنى الموصى به من حجم النشاط البدني يوميا والذي يبلغ 60 دقيقة. وقل احتمال وصول من هم بين سن 16 و19 عاما لهذا الهدف.

ووجدت شتينبرغر وزملاؤها، إن نحو ثلث المراهقين الأميريكيين أوضحوا أنهم جربوا على الأقل السجائر، وكان هذا المعدل أعلى بالنسبة للذكور عن الإناث.

ويقول البيان الجديد، إنه يجب على الأطفال ألا يجربوا السجائر أو يدخنوا مطلقا. ويجب أن يقل مؤشر كتلة أجسامهم عن الخمسة والثمانين على المقياس المئوي، ويجب أن يمارسوا نشاطا يتراوح بين المتوسط والقوي، وهو ما لا يقل عن 60 دقيقة يوميا.

 

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