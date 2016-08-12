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ريهانا تفوز بجائزة إنجازات العمر في حفل «إم تي في»

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ريهانا تفوز بجائزة إنجازات العمر في حفل «إم تي في» ريهانا تفوز بجائزة إنجازات العمر في حفل «إم تي في»

ريهانا

قالت قناة (إم.تي.في) إن المغنية ريهانا ستحصل على جائزة إنجازات العمر في حفل جوائز (إم.تي.في) للأغاني المصورة الذي يقام في 28 أغسطس، لتنضم بذلك إلى زملاء لها مثل كاني وست ومادونا وبيونسيه.

وحسب رويترز، فإن الجائزة التي تحمل اسم مايكل جاكسون هي أرفع تكريم في عالم الأغاني المصورة وتسلط الضوء على مدى تأثير الفنان الذي يحصل عليها ليس فقط على الساحة الموسيقية لكن على الثقافة الشعبية والموضة والأعمال الخيرية.

وفازت ريهانا (28 عاما) بجائزة العام خلال حفل جوائز (إم.تي.في) ونالت جائزة جرامي ثماني مرات بعد أن تجاوزت مبيعات ألبوماتها 61 مليون نسخة، وأسست المغنية أيضا مؤسسة كلارا ليونيل والتي تعمل على تحسين الخدمات الصحية والثقافية في موطنها باربادوس وخارجها.

وستحيي ريهانا حفلا في نيويورك حيث ترشحت لأربع من جوائز الأغاني المصورة عن أغنيتها (وورك) مع مغني الراب الكندي دريك بالإضافة إلى تعاونها مع كالفين هاريس في أغنية “ذيس إيز ذا ثينج يو كيم فور”.

 

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