تقرير في الجول - 10 نصائح فانتازي قبل الجولة الأولى للدوري الإنجليزي

ساعات تفصلنا عن انطلاق الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2016/2017 الذي يحمل لقبه ليستر سيتي.

ومع بداية الدوري الإنجليزي تهتم الجماهير بخوض لعبة Fantasy Premier League التي جذبت خلال المواسم السابقة عدد كبير من المتابعين في مصر خاصة أنها واقعية وتعتمد على أداء اللاعبين في المباريات واختيارات المشتركين.

دليلك للعبة فانتازي الدوري الإنجليزي 2016/2017

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ويقدم لكم FilGoal.com عدة نصائح لرواد اللعبة قبل انطلاق الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

1- احذر اللاعبين الجدد

بالتأكيد هناك الكثير من اللاعبين انضموا للدوري الإنجليزي ويلعبون في إنجلترا لأول مرة في مسيرتهم الكروية لذلك سيكون تأقلمهم مع الأجواء الإنجليزية صعبا ويحتاج لفترة حتى يعتاد هؤلاء اللاعبين على المنافسة في الدوري الأقوى في العالم.

لذلك فإن اختياراتك للكثير من اللاعبين الجدد في تشكيلتك التي تخوض بها الجولات الأولى لن يكون مفيدا خاصة أن هؤلاء اللاعبين دائما ما يحتاجون لفترة للتأقلم مع أجواء الكرة الإنجليزية.

2- ابتعد عن مدافعي أرسنال وليفربول

الجولة الافتتاحية للدوري تشهد أول قمة إنجليزية بين أرسنال وليفربول، مباراة متوقع أن تشهد العديد من الأهداف من الطرفين، لذلك حاول أن تقلل من اختياراتك لمدافعي ليفربول وأرسنال في تشكيلتك لهذه الجولة لأن تلقي الفريقين أهدافا سيهدر عليك فرصة الحصول على نقاط الشباك النظيفة للمدافعين.

3- عليك بلاعبي مانشستر سيتي

المباراة الأولى لمانشستر سيتي ستكون على ملعبه أمام سندرلاند وبالتالي ستكون سهلة نسبيا على فريق المدرب بيب جوارديولا أمام المدرب ديفيد مويس.

وفي السنوات الأخيرة دائما ما يحقق سيتي فوزا عريضا على سندرلاند، لذلك سيكون من المتوقع أن يسجل أصحاب الأرض في هذه المباراة أكثر من هدف بالإضافة إلى احتمال الخروج بشباك نظيفة.

4- لا تنسى إبراهيموفيتش

المهاجم السويدي الأسطوري المنضم مؤخرا لمانشستر يونايتد، وظهر زلاتان بمستوى مميز مع الشياطين الحمر في فترة الإعداد وكذلك في بطولة كأس الدرع الإنجليزي وسجل هدف الفوز بالبطولة، ومتوقع أن يتألق إبراهيموفيتش مع فريق المدرب جوزيه مورينيو بشكل كبير لذلك سيكون عليكم اختياره.

5- هؤلاء أفضل حراس المرمى

بالتأكيد حراس مرمى الفرق الكبرى هم الأكثر حظا بين جميع الحراس في الدوري للخروج بنقاط كثيرة بعد كل جولة، لكن هناك عدد من الحراس المميزين اللذين دائما ما يجمعون نقاطا بسبب تصدياتهم المتكررة في المباريات.

ومن بين هؤلاء الحراس جاك بوتلاند حارس ستوك سيتي، وأدريان حارس وست هام يونايتد، وفريزر فورستر حارس ساوثامبتون ولوكاس فابيناسكي حارس سوانزي سيتي، وديفيد دي خيا في مانشستر يونايتد.

6- لا تكثر في المدافعين

يلجأ الكثير من مشتركي الفانتازي إلى اللعب بأقل عدد من المدافعين حتى لا يخسروا الكثير من النقاط إذا لم يستطع هؤلاء المدافعين الخروج بشباك نظيفة.

7- اختار الظهيرين

أما اختيارات خط الدفاع البعض يحاول أن يختار مدافعيه من بين الظهيرين الأيمن أو الأيسر وليس لاعب قلب دفاع، لأن الظهيرين الأيمن والأيسر لديهم فرصة في صناعة أهداف أو التسجيل أكثر من المدافع الصريح.

8- تجاهل لاعبي الوسط المدافع

يحرص الكثير على اختيار لاعبي خط الوسط من صناع اللعب أو لاعبي مركز الجناح المهاجم لأن فرصهم في صناعة وتسجيل الأهداف كبيرة بالمقارنة مع لاعبي خط الوسط المدافعين أمثال نجولو كانتي لاعب تشيلسي أو إيريك داير لاعب توتنهام.

9- هؤلاء متخصصون في الضربات الثابتة

في التشكيلات يتجه البعض لاختيار اللاعبين المتخصصين في تسديد الضربات الثابتة والركنيات وهذا لوجود فرص لتسجيل وصناعة الأهداف، ومن بين اللاعبين المميزين في تسديد الضربات الحرة المباشرة والركنيات بدقة ديميتري باييه لاعب وست هام يونايتد وجيلفي سيجوردسون لاعب سوانزي سيتي وسانتي كازورلا لاعب أرسنال ودافيد سيلفا في مانشستر سيتي.

10- لا تعتمد على أصحاب الأرض

من الصعب أن تتوقع نتيجة أي مباراة في الدوري الإنجليزي حتى لو كانت بين صاحبي المركز الأول والأخير، وأيا كانت تقام المباراة سواء على ملعب هذا الفريق أو ذاك.

لذلك لا يجب أن تعتمد بشكل كبير على الفرق أصحاب الأرض حتى لو كان متصدر الدوري ويلعب مع صاحب المركز الأخير، حتى لا تحدث مفاجأة مثلما يحدث كثيرا في الدوري الإنجليزي وتهدر العديد من النقاط.

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