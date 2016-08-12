سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 12/8/2016 مقابل الجنيه المصري في محلات الصاغة يستقر عند البيع وثبات عيار 21

سعر الذهب اليوم في مصر، بدأت اسعار الذهب في مصر داخل محلات الصاغة حالة من عدم الثبات، حيث بدأ سعر الذهب بالإرتفاع اليوم بسبب إرتباط سعر الذهب اليوم بأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والتأثر الواضح، حيث تربطهم علاقة متكاملة، حيث يواصل السعر الإرتفاع بشكل ملحوظ في مقابل ركود شامل.

حيث يتعرض الذهب إلى حالة من الركود التام بسبب إرتفاع الأسعار التى تجعل المواطنين في حالة من العزوف، الأمر الذي يجعل سوق الأصفر في تراجع ملحوظ، الأمر الذي يتعب كاهل التجار في محلات الصاغة مع إرتفاع تكاليف المصنعية على المواد الخام، ومن المتوقع ان يواصل سعر الذهب اليوم في مصر سلسلة الإرتفاع خلال الأيام المقبلة.

>> سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصرى

تحديث: مع إقتراب إغلاق سوق الذهب اليوم داخل محلات الصاغة، واجه التجار ركود ملحوظ بنسبة تصل إلى 90% بالمبيعات وذلك بسبب غلاء الأسعار ومقاطعة المواطنين للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 12/8/2016

بدأ سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 12/8/2016 حالة من الثبات المتواصل مقارنة بأسعار يوم أمس وذلك على مدار ثلاثة أيام متواصلة، حيث جاءت الأسعار اليوم متقاربة مع أسعار يوم أمس.

سعر الذهب في مصر

استقر سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10/8/2016 في محلات الصاغة مقارنة بأسعار يوم أمس المدرجة ادناه، حيث ما زالت تواجه الأسواق حالة من الركود النسبي، ومن المتوقع أن يبدأ الذهب بالإنخفاض نتيجة هبوط حالة العرض والإقبال على شراء الذهب.

بلغ سعر بيع عيار 18 قيمة 381 جنيه.

بلغ سعر بيع عيار 21 قيمة 445 جنيه.

بلغ سعر بيع عيار 24 قيمة 508 جنيه.

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب قيمة 3560 جنيه.

ملاحظة: أسعار الذهب في مصر اليوم المدرجة اعلاه بدون مصنعية وقد تختلف من محل صاغة لآخر .

شبكةعيونالإخبارية

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