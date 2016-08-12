مصابتان بمس أرضى تتهمان شقيقهما بتخديرهما والتعدى عليهما جنسيا

اتهمت طالبة وموظفة بمدرسة شقيقهما العامل بالاعتياد على وضع مخدر لهما والتعدى عليهما جنسيا وتسهيل دخول غرباء لمعاشرتهما، وبسؤال والدة الفتاتين قررت أن نجلتيها تعرضتا منذ فترة لمس أرضى وحالة اضطراب نفسى، الأمر الذى يؤدى بهما إلى تخيل بعض الأمور على غير الحقيقة.

وأضافت بسابقة قيامها باصطحابهما لبعض المشايخ المعروف عنهم علاج تلك الحالات إلا أنهما لم يمتثلا للشفاء.

كان اللواء أحمد مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم أول سوهاج يفيد باتهام شقيقتين لشقيقهما بتخدريهما والاعتداء عليهما جنسيا.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد منتصر عبد النعيم، رئيس فرع الأمن العام وقادها العميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، والرائد أحمد المول، رئيس مباحث قسم ثان سوهاج بتقدم "ه.خ.م" 17 سنة طالبة، و"م.خ.م" 25 سنة موظفة بمدرسة دائرة القسم بتضررهما من شقيقهما "ال ا.خ.م" 28 سنة عامل ويقيم بذات الناحية لقيامه بالاعتياد على وضع مخدر لهما والتعدى عليهما جنسيا، وتسهيل دخول غرباء لمعاشرتهما منهم "ن.ن.ل" 67 سنة بالمعاش ويقيم دائرة القسم، وبسؤال شقيقهما والثانى نفيا ما نسب إليهما ولم يعللا سبباً لإدعاء الشاكيتين عليهما، بسؤال والدتهم "و.ط.ه" 47 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية نفت ما جاء بأقوالهما، وأضافت بأنهما تعرضا منذ فترة لمس أرضى وحالة اضطراب نفسى الأمر الذى يؤدى بهما إلى تخيل بعض الأمور على غير الحقيقة .

وأضافت بسابقة قيامها باصطحابهما لبعض المشايخ المعروف عنهم علاج تلك الحالات إلا أنهما لم يمتثلا للشفاء فضلاً عن ارتباطهم بالثانى بصلة جيرة طيبة وحسن سمعته، وأشارت التحريات المبدئية إلى عدم صحة ما جاء بأقوال الشاكيتين ومعروف عنهما بالمنطقة معاناتهما من اضطراب نفسى تحرر عن ذلك المحضر رقم 3079 إدارى القسم لسنة 2016، وبالعرض على النيابة العامة قررت حجز المشكو فى حقهما وعرضهما رفقة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها ،جـــــار تنفيـــذ قـــرار النيابـــة العامـــة.