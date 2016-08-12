القبض على عاطل بحوزته 2 كليو حشيش و100 جرام هيروين وسلاح نارى بالقليوبية

تمكنت مباحث المخدرات بالقليوبية، من القبض على عاطل بحوزته 2 كليو جرام حشيش وكمية من مسحوق الهيروين، أثناء استقلاله دراجة نارية ببنها، وتم تحريز المضبوطات، وأخطرت النيابة فتولت التحقيقات.

كانت المعلومات السرية قد وردت للمقدم عمرو الجزار بإدارة مكافحة المخدرات، تؤكد قيام "عبد الحميد ع ع س" 23 سنة عاطل، مقيم عرب السبعات التابعة لمركز بنها، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة بأنواعها وحيازة أسلحه نارية وذخائر لحماية نشاطه الإجرامى.

وبإخطار اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية، أمر بتشكيل فريق بحث للقبض على المتهم، أشرف عليه اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث المخدرات من ضبط المتهم حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية بالقرب من مقابر جزيرة بلى التابعة لمركز بنها، وبحوزته سلاح نارى فرد روسى و2 طلقة وكمية من الحشيش المخدر تزن 2 كيلو جرام و100 جرام هيروين و1250 جنيها.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط، اعترف بصحتها وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه، فتحرر عن ذلك المحضر رقم 17500 جنح مركز بنها، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.