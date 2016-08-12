فصل 10 موظفين بسبب سوء معاملة الدجاج

أعلنت شركة تايسون فودز إنها فصلت عشرة موظفين ضبطوا يسيئون معاملة دجاج مخصص للتربية في ولاية فيرجينيا الأميركية، في فيديو صُور بشكل سري وبثته جماعة للدفاع عن حقوق الحيوان، يوم الخميس.

وذكرت الشركة أيضًا إنها ستعيد تدريب عمالها على معاملة الدجاج الحي بناء على سياسة رعاية الحيوان، بعد كشف النقاب عن أحدث واقعة لإساءة معاملة الطيور وفقا لشبكة سكاي نيوز عربية، وأظهر الشريط المصور الذي بثته جماعة “كومبيشن أوفر كيلنغ” عمال تايسون في عدة منشآت يضربون ويركلون ويرمون الطيور الحية، كما ظهر أحد الموظفين يسحق رأس دجاجة حية بحذائه.