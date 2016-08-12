«الرى»: انتهاء المرحلة الثانية لسحارة «سرابيوم» أسفل قناه السويس الجديدة قريبًا

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا مفصلا بشأن تقدم سير العمل بمشروع سحارة سرابيوم الجديدة أسفل قناة السويس والجاري تنفيذه بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع التوسع الأفقى والمشروعات، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وهيئة قناة السويس ، ويهدف إلى إمرار التصرفات المائية اللازمة لتوفير مياه الشرب ورى الزمامات المقررة على ترعه سيناء الشرقية وقدرها 70 ألف فدان والجارى زراعتها بالفعل.

وأفاد وزيرالرى فى بيان رسمى، بأنه تم الإنتهاء من المرحلة الأولى بالمشروع وشملت الإنتهاء من تنفيذ حوائط البيارات “1، 2، 3، 4″ وخطى المواسير بين البيارتين “1 ، 3″، علاوة على إطلاق المياه بهما بتاريخ 4/4/2016 ، وجارى انهاء الأعمال المتعلقة بالمرحلة الثانية لإمكان دفع خطى المواسير بين البيارتين “2 و 4″ من تكريك البيارات من الداخل وصب الخرسانه العادية والمسلحة لأرضية البيارة لإمكان وضع ماكينة الدفع النفقى وخلافه .

من جانبه، أكد المهندس على كمال، رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، أنَّ هذا المشروع الحيوي يتضمن إنشاء عدد 4 خطوط مواسير خرسانة مسلحة بقطر داخلى 3,20 متر وقطر خارجي 4 متر بطول 400 متر لكل خط، أسفل قناة السويس الجديدة، إضافة إلى إنشاء عدد 2 بيارة دفع و 2 بيارة استقبال من الخرسانة المسلحة لمدخل ومخرج السحارة – قطر داخلى 18 متر وقطر خارجى 21 متر وعمق 60 مترا ، إلى جانب إنشاء عدد 2 بربخ أمام وخلف السحارة كل بربخ عبارة عن 4 خطوط مواسير خرسانة مسلحة قطر داخلي 3,20 متر اسفل طريق الخدمه أمام وخلف السحارة بطول 20 متر للخط الواحد ، وكذلك ربط وتوصيل مسار المجارى المائية المكشوفة القائمه أمام وخلف البربخ.