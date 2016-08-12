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ثبات سعر الدولار اليوم الجمعة في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري عند التحويل مقترباً من 13جنيه عند الصرف

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ثبات سعر الدولار اليوم الجمعة في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري عند التحويل مقترباً من 13جنيه عند الصرف ثبات سعر الدولار اليوم الجمعة في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري عند التحويل مقترباً من 13جنيه عند الصرف

اليوم، تواصل سوق العملات واسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء حالة من الإستقرار، حيث بلغت قيمة الصرف اليوم متخطية حدود الـ12 جنيه، وذلك بعد الإرتفاع الواضح اليوم في التعاملات بقيمة 5 قروش عند البيع والشراء، حيث سرعان ما عاد الدولار إلى الإستقرار من جديد على الرغم من وجود العديد من الإجراءات التى قام بها البنك المركزي المصري والتى كان لها الدور الأبرز في الإنخفاض المؤقت خلال الأيام الماضية.
سعر الدولار اليوم

هذا ويذكر أن المصرية أنهت التعاقد مع البنك الدولي بشأن القرض المالي والذي سيكون له الأثر الكبير في عملية خفض الدولار في الأسواق المصرية بصورة كبيرة، الأمر الذي سيدفع بالمستثمرين وأصحاب الأموال إلى البنوك المصرية حسب مخطط البنك المركزي المصري.

    سعر الدولار اليوم في السوق السوداء 12.55 للشراء في مقابل 12.65 للبيع.
    سعر الدولار اليوم في البنوك 8.85 للشراء في مقابل 8.88 للبيع.

سعر الدولار اليوم الجمعة 12/8/2016

إستقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الجمعة 12/8/2016 مقارنة بأسعار يوم أمس، حيث جاء سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء عند قيمة الصرف عند سعر 12.55 للشراء في مقابل 12.65 للبيع، وذلك مع الإقبال الملحوظ على تبديل الدولار مقابل الجنيه في السوق، ويؤكد تجار العملة أن الدولار يعاني من حالة من عدم الثبات التى تؤثر على الإرتفاع المتزايد في قيمة الصرف، هذا ويتوقع التجار والمتعاملون في الأسواق أن يرتفع الدولار خلال الأيام المقبلة بسبب الإحتياج الكبير على تبديل العملات الصعبة مقابل الجنيه المصري.

إلا أن بعض التجار رجحوا أن يستمر سعر الدولار في الإنخفاض خلال الأيام المقبلة بسبب قرارات البنك المركزي الجديدة، كما تعاني الأسواق من حالة من التذبذب عند التداول وصرف سعر الدولار اليوم بسبب شح العملات وإرتفاع الأسعار بصورة متواصلة، إلا أن خبراء الإقتصاد يطالبون بالإسراع في الحد من الإرتفاع المتواصل تخوفاً من وصول الدولار إلى ما يزيد عن 15 جنيه مع إقتراب موسم الحج 2016.

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