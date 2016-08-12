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الآحد المقبل .. المنولوجيست إسلام محي ضيف «بوضوح»

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الآحد المقبل .. المنولوجيست إسلام محي ضيف «بوضوح» الآحد المقبل .. المنولوجيست إسلام محي ضيف «بوضوح»

صورة الحدث

يستضيف الاعلامى عمرو الليثى، الأحد المقبل، ببرنامج “بوضوح” في الساعة العاشرة مساءًا، الفنان والمونولجست اسلام محى، الذى اشتهر بخفة الظل ومقدرته على ادخال البسمة على شفاه المشاهدين،وبراعته فى تقليد الفنانيين ونجوم المجتمع.

ويكشف اسلام بدايته الفنية من برنامج “اسهر معانا”، بالتليفزيون المصرى، ووقتها قام بتقليد الفنان محمد هنيدى وهو ضيف بالبرنامج مع الراحل علاء ولى الدين، كما يقدم عدد من الاغانى الخفيفة “المونولوج”خلال الحلقة .

يذكر أن، “محي” شارك فى تقديم فقرات بعدد من البرامج التليفزيونية، وقام أيضًا بأداء صوت المفتش كورومبو وغناء وتلحين وتأليف أغنية تتر المفتش كرومبو، وألف أغنية “اديته رنه” للمطرب راغب علامة .

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